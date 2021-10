Van Marwijk en Advocaat beiden niet geholpen met gelijkspel in WK-kwalificatie

Het slordige maar passievolle spel van beide landen leverde in de tweede helft een levensgrote kans op voor de Emiraten, maar de bal rolde net langs de paal. Daarna ging het even mis bij de ploeg van Van Marwijk: een Irakese voorzet werd helemaal verkeerd ingeschat door de verdediging, waarna de bal in het doel belandde.

In hun twintigste ontmoeting, ruim vijftig jaar na hun eerste duel , hebben Bert van Marwijk en Dick Advocaat elkaar geen dienst bewezen. In Dubai gaf het Irak van Advocaat diep in blessuretijd na een spectaculair slot de overwinning uit handen tegen de Verenigde Arabische Emiraten: 2-2.

Beide ploegen schieten weinig op met het gelijkspel. Alleen de nummers een en twee uit groep A plaatsen zich direct voor het WK van volgend jaar in Qatar. De nummer drie krijgt nog een kans in de play-offs.

De Emiraten dachten daarna zelfs nog de winnende te maken, maar de scheidsrechter oordeelde na het raadplegen van de VAR dat de bal niet over de lijn was.

Zowel Irak als de Emiraten hebben na vier wedstrijden drie punten. Het gelijkspel in Dubai was het derde in vier duels voor de twee ploegen onder Nederlandse leiding.

Beide landen wachten al meer dan dertig jaar op een volgende WK-deelname. Irak was er in Mexico (1986) voor het laatst bij, voor de Emiraten was Italië (1990) de laatste keer.

Jahanbakhsh belangrijk voor Iran

Iran blijft koploper in de groep na de topper tegen Zuid-Korea, die in 1-1 eindigde. Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh had bij Iran een groot aandeel in het gelijkspel. Een kwartier voor tijd kopte hij de gelijkmaker binnen.