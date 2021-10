Zaak over dood Belgische student door ontgroening na drie jaar van start

De vader van Sanda Dia, die overleed door een extreme ontgroening - BELGA

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over een fatale ontgroening van een Belgische student is van start gegaan in Hasselt. Eind 2018 kwam ingenieursstudent Sanda Dia (20) van de universiteit van Leuven om het leven tijdens een uit de hand gelopen ontgroening. Alle achttien leden van de betrokken studentenvereniging Reuzegom moeten zich voor de rechtbank verantwoorden. Allereerst kwamen in de rechtbank een forensisch arts en andere medische experts aan het woord. Volgens hen is Dia overleden aan een zwelling in de hersenen door een te grote zoutopname. Doodvonnis getekend Tijdens de ontgroening moest de student liters vissaus drinken terwijl hij in ijswater moest zitten in een gat in de grond. "Op het moment dat hij uit dat gat gehaald is, is zijn doodvonnis getekend. Zijn overlijden was onvermijdelijk", zei een van de artsen tijdens de zitting. De studenten van de elitevereniging worden pas in april volgend jaar gehoord. De mannen staan terecht voor onder meer dood door schuld, het niet verlenen van hulp en het toedienen van schadelijke stoffen. Ze riskeren een celstraf van maximaal tien jaar.

Ook in 2021 mogen we Sanda Dia niet vergeten❤️ pic.twitter.com/tVsH9X04CR — MERON (@StopGewoonOke) December 31, 2020

Hoewel Dia volgens getuigen ook racistisch bejegend werd vanwege zijn zwarte huidskleur, is er volgens de rechtbank geen sprake van een racistisch motief. Het vonnis volgt naar verwachting op z'n vroegst in mei volgend jaar. Extreme ontgroening De ontgroening van Dia en twee medestudenten in december 2018 duurde twee dagen. Op de eerste dag werd de student gedwongen om grote hoeveelheden bier en sterke drank te drinken. Dia raakte bewusteloos en in die staat werd er door de andere studenten over hem heen geplast. Ook sloten de studenten de kranen in zijn studentenhuis af, zodat hij geen water kon drinken om bij te komen. Op de tweede dag vond de ontgroening plaats in een blokhut in een bos vlakbij Antwerpen. Daar moesten Dia en twee medestudenten urenlang in ijswater in een gat zitten, terwijl ze urine en vissaus moesten drinken. Ook moesten ze een levende vis doorslikken.

De blokhut in een bos bij Antwerpen waar de ontgroening plaatsvond - NOS

Na uren haalden de studenten Dia uit het water, zijn lichaamstemperatuur was toen gedaald tot 27 graden. Dia raakte in coma en overleed een dag later in het ziekenhuis. Artsen constateerden direct dat hij onderkoeld was en een zeer hoge concentratie zout in zijn bloed had. De andere twee studenten waren er eveneens slecht aan toe, maar overleefden de ontgroening wel. Sporen uitwissen Na de ontgroening wisten de studenten alle sporen bij de blokhut, in het studentenhuis en verwijderden ze foto's en video's van de ontgroening. Excuses aan nabestaanden bleven uit. Later heften de leden van Reuzegom de vereniging op en kregen de studenten een taakstraf opgelegd door de KU Leuven. Begin dit jaar besloot de universiteit de studenten die nog niet afgestuurd waren, te schorsen. Reuzegom stond bekend als een eliteclub, waarvan de leden uit families komen van succesvolle Vlaamse advocaten, politici en zakenlui. De vereniging kwam vaker in opspraak door extreme ontgroeningen. Zo moesten studenten eerder bij een ontgroening een biggetje doodschieten. Verslaggever Thomas Spekschoor ging een jaar geleden naar de plek waar de ontgroening plaatsvond: