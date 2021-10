Ongevaccineerde Irving niet welkom bij Brooklyn Nets

Brooklyn Nets maakt geen gebruik van Kyrie Irving tot hij zich tegen het coronavirus laat vaccineren. De staat New York verbiedt niet-gevaccineerden te sporten op openbare locaties, maar het NBA-team heeft er nu ook voor gekozen de point-guard niet mee te nemen naar uitwedstrijden.

Irving heeft nooit bevestigd dat hij niet is gevaccineerd, maar "als hij was gevaccineerd, hadden we deze beslissing niet hoeven nemen", aldus directeur Sean Marks van de Nets.

Na gesprekken met Irving en de eigenaar van de Nets besloot Marks de speler ook te weren van trainingen: "We respecteren de keuze van Kyrie, maar die weerhoudt hem ervan volledig beschikbaar te zijn. We staan geen enkel lid van ons team toe om deel te nemen op basis van parttime beschikbaarheid."

Salaris

De Nets houden voorlopig ook het salaris dat Irving zou ontvangen bij thuiswedstrijden in. De 29-jarige Amerikaan staat overigens niet op de nominatie om te moeten verkassen. "Hopelijk krijgen we Kyrie terug, dan kunnen we hem met open armen ontvangen. Ondertussen ligt de focus op de zestien resterende spelers."

Spelers in de grootste Amerikaanse profcompetitie zijn vanuit de NBA niet verplicht om gevaccineerd te zijn, maar ongevaccineerde spelers krijgen wel te maken met testen en restricties rondom wedstrijden. Voor duels die ze dan eventueel missen krijgen ze geen salaris uitbetaald.