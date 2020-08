Finland vanaf volgend jaar weer op kalender MXGP

De GP van Finland staat vanaf volgend jaar weer op de kalender van de MXGP. Tot en met 2023 zullen de motorcrossers daar racen op het nieuwe Kymi Ring-circuit. Het is voor het eerst sinds 2014 dat de MXGP weer afreist naar Finland.

Jeffrey Herlings reed in 2014 ook al de GP van Finland, toen nog in de MX2-klasse. Hij won beide manches. Antonio Cairoli, die woensdag de tweede GP van Letland won en dus nog altijd actief is in de MXGP, was in 2014 de beste in de MXGP-race in Finland.

Eigenlijk zou de GP van Finland dit seizoen al plaatsvinden (in het weekend van 22 en 23 augustus), maar door de coronacrisis werd de kalender zo aangepast dat er geen ruimte was voor de race.