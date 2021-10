Jeroen Wollaars wint Sonja Barend Award

De prijs, een initiatief van de VARAgids, werd vanavond in het tv-programma Khalid & Sophie uitgereikt door Sonja Barend zelf. "Je bent de winnaar van de jury, maar je bent ook mijn winnaar", sprak Barend, die het gesprek met Hoekstra een "uitzonderlijk goed interview" noemde. "Aan het gesprek kon je heel goed zien dat het zó verschrikkelijk goed was voorbereid. Jullie wisten alles, hadden alles doorgenomen, alle mogelijkheden bekeken. Dat leidde tot een heel streng maar heel ontspannen gesprek."

Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars is de winnaar van de Sonja Barend Award, de prijs voor het beste televisie-interview. Wollaars wint de prijs voor een vraaggesprek met CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, in de verkiezingsserie van Nieuwsuur.

"Een meer dan terechte erkenning", zegt Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje over de prijs. "Jeroen is nu drie jaar anchor van Nieuwsuur en heeft zich voorbeeldig ontwikkeld als presentator en als interviewer. Samen met Mariëlle Tweebeeke maakte hij de vraaggesprekken in onze verkiezingsserie tot echt iets bijzonders, overigens ook dankzij de geweldige research die daar onder lag."

Verkiezingsserie

Het interview met Hoekstra was onderdeel van de reeks verkiezingsuitzendingen. Met verhalen van kiezers, kritische analyses en interviews met lijsttrekkers probeerde Nieuwsuur een zo compleet mogelijk beeld van het politieke landschap te geven, op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen. Klik hier voor alle reportages, artikelen en lijsttrekkersgesprekken.

Afgelopen jaar won programmamaker en journalist Coen Verbraak de Sonja Barend Award. Hij werd bekroond voor een gesprek dat hij voerde met Dutchbat-veteraan Liesbeth Beukeboom in de serie Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat.

Onder meer Kefa Allush, Eva Jinek en Humberto Tan wonnen de prijs eerder. Mariëlle Tweebeeke en Twan Huys wonnen hem in 2011 en 2012, beiden als presentator van Nieuwsuur.