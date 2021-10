WK-debutanten Geurts en Veerman leven mee met turnslachtoffers: 'Het raakt je zeker'

Elze Geurts - ANP

De storm die een jaar geleden losbarstte in de turnwereld, is nog niet gaan liggen. De wind die loskwam is nog voelbaar. Maandag bood sportkoepel NOC*NSF excuses aan voor de manier waarop het is omgesprongen met de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de turnhal. Ook bij de turnsters die komende week deelnemen aan de wereldkampioenschappen in Japan zijn de gevolgen van de onthullingen die ruim een jaar geleden naar buiten kwamen nog voelbaar. "Het is onrustig, je neemt mee wat er gebeurt. Het heeft wel impact op mij en mijn trainers", zegt Sanna Veerman. 'Serieus nemen en ernaar luisteren' Ook Elze Geurts, net als Veerman debutant op de WK, laten de verhalen van oud-(top)turnsters niet koud. "Je gaat door, maar het raakt je zeker. Het zijn heftige verhalen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die serieus nemen, er goed naar luisteren en er zoveel mogelijk van proberen te leren." "Voor mij is het belangrijkste dat er iets gaat gebeuren, ze wachten al zo lang op hulp en die was er zo lang niet. Er moet geluisterd worden", aldus Veerman.

NOC*NSF-voorzitter Van Zanen maakt excuses aan slachtoffers in turnsport - NOS

Geurts en Veerman maakten beiden het woelige traject naar de Spelen mee als onderdeel van het Nederlands team. Aan de ene kant zorgden de verhalen van misstanden in hun sport voor onrust, ook de coronacrisis had zijn weerslag op de turnsters. Beiden schopten het niet tot de olympische selectie, hoewel Geurts nog wel als reserve in Tokio was. "De aanloop naar de Spelen was niet makkelijk, maar ik denk dat ik me na een vakantie wel heb kunnen herpakken richting de WK", zegt Veerman. Trainen om vier uur 's ochtends Ook in de laatste voorbereidingen op de titelstrijd in Japan wordt het de turnsters niet makkelijk gemaakt. Om alvast te wennen aan tijdsverschil begonnen de trainingen in de week voor vertrek steeds een half uurtje eerder. Dinsdagochtend meldden ze zich om vier uur 's ochtends in de hal. Bekijk hier de reportage met Veerman en Geurts:

Geurts en Veerman midden in de nacht naar de turnhal voor laatste training - NOS

"De wekker ging om twee uur", zegt Veerman. "Ik ging om half vijf (in de middag, red.) naar bed, want wil wel genoeg slaap krijgen om je training te doen." "Het is gewoon gek. Ik kan zeggen dat het normaal voelt, maar dat is het niet." Midden in de nacht studeren Ook Geurts probeert er maar het beste van te maken. Zij dook zelfs nog even in de studieboeken voor ze om half vier naar de hal fietste. "Je moet vroeg opstaan om wakker te worden. Trainen gaat toch wat lekkerder als je wat frisser bent in je hoofd." De 26-jarige debutante is blij dat ze ondanks het missen van de Spelen alsnog op het mondiale podium mag staan. "Na de Spelen is dat het hoogst haalbare. Een fantastisch toernooi, dat is waar iedereen het voor doet."