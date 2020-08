Man die uit het water werd gered bij Amsterdams strand overleden

De man die gisteren uit het water werd gehaald bij het strand van IJburg is overleden in het ziekenhuis, meldt AT5. Het gaat om een 40-jarige man uit Hoofddorp.

Gisteravond sloegen vrienden van de man rond 18.30 uur alarm, toen hij na een poos zwemmen maar niet uit het water kwam, schrijft NH Nieuws. Duikers van de brandweer zochten met een politieboot het water af. Ook werd een menselijke ketting gemaakt om de man te vinden. Volgens een omstander werd hij na 25 minuten gevonden, waarna hij op het strand is gereanimeerd. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Op hetzelfde strand werd eerder die dag een lichaam gevonden bij het water. Een zwemmer ontdekte 's ochtends dat er iemand in het water lag. Diegene bleek nergens meer op te reageren. Volgens getuigen gaat het om een jonge vrouw.

Vanwege deze twee incidenten besloot burgemeester Halsema het strand op IJburg te sluiten, inclusief de horecagelegenheid die daar zit. "De komende dagen nemen we de tijd om te kijken hoe het zit met de veiligheid daar," zegt een woordvoerder van de burgemeester.