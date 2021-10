Vissers vinden resten vermiste Kampenaar na 3,5 jaar in Noordzee

Vissers hebben in de Noordzee botresten gevonden van de vermiste Dirk van den Belt uit Kampen. Dna-onderzoek heeft uitgewezen dat de stoffelijke resten toebehoren aan de man uit Kampen die drieënhalf jaar spoorloos was.

De destijds 81-jarige Van den Belt ging op een zondag in april 2018 een eindje wandelen langs de IJssel. Hij deed dat vaker, maar hij kwam dit keer niet meer thuis.

De man werd voor het laatst gezien op camerabeelden van NS-stations in Duivendrecht en Alkmaar. De familie zette meteen een grote speuractie op touw samen met de politie, maar die leverde niets op. De verdwijning van de Kampenaar stelde iedereen voor een raadsel.

Het is onbekend hoe Van den Belt in zee terecht is gekomen. De politie sluit een misdrijf uit, meldt RTV Oost.