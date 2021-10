Mogelijk in maart al proeven met kleinere stembiljetten met nummers

De kiezer moet twee vakjes inkleuren, die van de partij en die van het nummer van de kandidaat. Kleurt de kiezer maar één vakje rood dan is de stem ongeldig. Een voorstel van de SP om een stem ook geldig te verklaren als alleen het hokje van de partij is ingekleurd, haalde het niet.

Ollongren wil in een paar gemeenten gaan testen met het zogenoemde 'model 2'. Dat is een stembiljet waarop bovenaan alle logo's van de partijen staan. Daaronder staat een lijst met nummers om de kandidaat te kunnen kiezen. De namen van de kandidaten staan er niet op.

Mogelijk al bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart krijgen kiezers in bepaalde gemeenten te maken met een nieuw stembiljet. Ondanks veel kritiek stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met de proeven die demissionair minister Ollongren voorstelt met kleinere stembiljetten.

De partijen die voor stemden zijn de huidige regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Van de oppositiepartijen steunden alleen SGP, Volt en Kamerlid Den Haan het voorstel. In de Eerste Kamer hebben deze partijen geen meerderheid.

In welke gemeenten de kiezers met een nieuw stembiljet moeten stemmen is nog niet bepaald. Na de Eerste Kamer, die er ergens in de komende weken over spreekt, mogen ook gemeenteraden nog beslissen of zij willen meedoen.