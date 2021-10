Opnieuw honderden bewoners La Palma geëvacueerd vanwege lavastromen

Meer dan 700 inwoners van het Spaanse eiland La Palma hebben vandaag te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege lavastromen die steeds dichterbij komen. In totaal zijn nu 6700 van de 83.000 eilanders geëvacueerd.

"De lava nadert langzaam. Mensen hebben nog tijd om hun documenten, persoonlijke eigendommen en alles van waarde mee te nemen", stelt Miguel Angel Morcuende, technisch directeur van Pevolca, de instantie die de evacuaties begeleid.

Gisteren mochten meer dan 3000 bewoners van El Paso en Los Llanos de Adriane hun huis niet uit vanwege de rook in hun regio. Die was afkomstig van een cementfabriek die door de lavastroom in brand vloog en werd vernietigd. Vandaag werd die lockdown opgeheven.

Nieuwe lavastromen

Op het Canarische eiland ontstonden zaterdag nieuwe lavastromen doordat een deel van de vulkaanketen Cumbre Vieja is ingestort. De vulkaan is al ruim drie weken actief. Meer dan duizend gebouwen zijn verwoest door de lavastromen en ruim 150 hectare landbouwgrond is verwoest. Tot nu toe zijn er nog geen slachtoffers gevallen.

De vulkaanuitbarstingen gingen zijn vandaag opnieuw gepaard met aardbevingen. De zwaarste had een kracht van 4,1.