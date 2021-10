Werkstraffen geëist tegen twee zwemleraren voor verdrinking 11-jarige Adonay

Het Openbaar Ministerie eist werktraffen van 240 uur en 180 uur tegen twee zwemleraren van zwembad Ny Sudersé in Lemmer voor hun betrokkenheid bij de verdrinking van de 11-jarige Adonay Berhe uit Balk.

Hij verdronk vorig jaar februari tijdens zijn eerste zwemles. De jongen uit Eritrea zat in een groep leerlingen van basisschool De Cocon, die allemaal een eerste les kregen waarin ze kennis konden maken met het water. Berhe werd aangetroffen op de bodem van het zwembad en overleed later in het ziekenhuis.

De jongen was pas een paar maanden in Nederland waar hij herenigd werd met zijn moeder.

Straf op zijn plaats

De officier van justitie vindt een straf op zijn plaats, meldt Omrop Fryslân. "De verdachten hebben in hun leven duizenden mensen zwemles gegeven. Dat bleek geen garantie voor veiligheid te zijn. Ze hadden anders kunnen handelen en moeten handelen. Zelfs het minimale dat de verdachten konden doen, hebben ze nagelaten. Namelijk het tellen van de kinderen."

Zijn moeder wilde graag bij de zwemles aanwezig zijn, maar dat mocht niet van de school. "Ik heb aangegeven dat Adonay niet kon zwemmen", vertelde ze in de rechtbank. "Ik heb gevraagd of ik erbij mocht zijn. Dat mocht niet. Ik heb toen meerdere keren gevraagd, wilt u dan alstublieft opletten?"

Niets te verwijten

De verdachten vinden dat hen niets te verwijten valt. Het heeft diepe indruk gemaakt, zegt een van hen. "Niets is meer hetzelfde."

De andere verdachte omschrijft de chaotische situatie van die dag. "Het was een drukke les. De kinderen waren druk en wilden graag het water in. Hij is aan onze aandacht ontsnapt."