Koreaanse shorttrackster Shim uit selectie gezet na bedenkelijke sms'jes

Dat laatste gebeurde in de olympische finale van de 1.000 meter. Terwijl Suzanne Schulting als koploopster de laatste ronde inging, reden Shim en Choi op plaats vier en vijf. In de voorlaatste bocht kwamen ze met elkaar in aanraking, waarna ze allebei onderuit gleden.

Shim ontkent dat ze haar ploeggenote opzettelijk onderuit heeft gehaald; ze noemt het "een ongelukkige botsing". De Koreaanse schaatsbond begint een onderzoek naar het voorval.

De 24-jarige shorttrackster heeft wel haar excuses aangeboden voor de sms'jes, waarin ze niet alleen Choi maar ook haar andere ploeggenote Kim A-lang heeft beledigd.

"Ik wil graag mijn oprechte excuses aanbieden voor het feit dat ik zoveel mensen pijn heb gedaan en heb teleurgesteld met mijn onvolwassen acties en woorden", aldus Shim.

Misbruikt door coach

De shorttrackster zat tijdens de Winterspelen van 2018 niet goed in haar vel, vertelde ze tegen het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Een jaar na de Spelen, in 2019, was Shim de eerste die verklaarde dat haar voormalige coach Cho Jae-beom haar meerdere malen heeft verkracht, van haar 17de tot haar 20ste.

Vlak voor de Spelen in Pyeongchang werd Cho ontslagen nadat hij Shim had geslagen. "Ik had last van een hersenschudding. Fysiek en mentaal was ik onstabiel. Het lukte me niet om mijn woede te onderdrukken en werd agressief naar anderen. Daar heb ik tot de dag van vandaag spijt van", aldus Shim.