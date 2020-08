Cruijff volgt Donadoni op bij het Chinese Shenzhen FC

Jordi Cruijff gaat aan de slag als coach bij het Chinese Shenzhen FC. Hij volgt daar de onlangs opgestapte Roberto Donadoni op.

De 46-jarige Cruijff komt zondag aan in China en zal in verband met de corona-uitbraak eerst in quarantaine gaan. Tot die tijd zal assistent-coach Zhang Xiaorui de trainingen leiden. Shenzhen begon de competitie met drie punten uit vier duels.

Cruijff werkte al eerder in China. In 2018 stapte hij halverwege het seizoen in bij Chongqing Lifan. De ploeg wendde onder Cruijjf degradatie uit de Chinese Super Liga af en werd in het seizoen daarop tiende.

Ecuador

Cruijff werd onlangs aangesteld als bondscoach van Ecuador, maar werd daar nog voor hij echt aan de slag kon al ontslagen.