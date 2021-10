Vermeende kattenbeul vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs

Een man die werd verdacht van het mishandelen van meerdere katten in Hellevoetsluis is vrijgesproken. De rechtbank Rotterdam sprak van "opvallende omstandigheden", maar achtte die niet voldoende zwaarwegend om de verdachte te veroordelen.

In juli 2017 werden binnen vier dagen tijd zeven zwaar mishandelde katten gevonden. Vier dieren waren dood, drie andere waren zwaargewond. De verdachte was tot twee keer toe als eerste ter plekke toen er gewonde of dode katten werden gevonden.

In een rapport schrijft het Nederlands Forensisch Instituut dat het letsel bij twee katten ontstaan kan zijn door mishandeling, maar ook door een val of een aanrijding. De rechter concludeerde op basis daarvan dat het niet vaststond dat de dieren waren mishandeld en dat ze ook door andere oorzaken gewond konden zijn geraakt.

In de bosjes

Volgens de rechtbank hoeft ook het feit dat de verdachte door getuigen werd aangetroffen bij twee gewonden katten niet per se te betekenen dat hij ze iets heeft aangedaan, schrijft Rijnmond. "Het kan er evengoed op duiden dat de verdachte evenals de getuigen op het geluid van de katten is afgekomen en toevallig nét iets eerder ter plaatse was", aldus de rechter.

Ook het feit dat er kattenbloed op de verdachte werd aangetroffen, overtuigde de rechter niet. "Dat de verdachte bebloed was bij het voorval met een kat, kán erop duiden dat hij deze kat iets heeft aangedaan, maar het kan er ook op duiden dat hij de kat heeft aangeraakt toen die al om een of andere reden gewond was."