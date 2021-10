De Jonge: binnenkort extra coronaprik als booster voor oudste ouderen

Binnenkort kunnen de oudste ouderen een extra coronavaccinatie krijgen als "oppepper van het immuunsysteem". Dat zei demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid na coronaoverleg. De extra dosis is bedoeld om de bescherming tegen het virus op peil te houden.

Wanneer de toediening gaat beginnen en welke groep hiervoor precies in aanmerking komt, weet De Jonge nog niet. Daarover neemt het kabinet in november een besluit na een advies van de Gezondheidsraad. Aannemelijk is dat het in eerste instantie zal gaan om verpleeghuisbewoners.

Tot nu toe kregen mensen één dosis van het Janssen-vaccin of twee van een van de andere middelen. Mensen met een ernstige afweerstoornis konden al een extra dosis krijgen omdat ze daardoor beter beschermd zijn.

Ernstige afweerstoornis

De Gezondheidsraad adviseerde vorige maand de extra coronaprik voor deze groep mensen. De raad pleitte toen al voor het treffen van voorbereidingen om ook andere groepen een boostervaccinatie te geven, voor het geval de effectiviteit van het vaccin afneemt.

Eerder zag de Gezondheidsraad daarvoor geen aanwijzingen, maar De Jonge zegt nu dat "een enkel onderzoek" laat zien dat de bescherming afneemt bij de oudste ouderen.