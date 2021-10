Verdachte mishandeling Rotterdam vrijuit na leugens boa's

Een man die werd verdacht van mishandeling is vanochtend vrijgesproken nadat was gebleken dat Rotterdamse boa's hun verklaringen achteraf hadden aangepast. Het Openbaar Ministerie spreekt van een kwalijke zaak en noemt het "een ernstige schending van het strafvorderlijk beginsel."

De uitspraak dateert al van 22 juni, maar is pas gisteren gepubliceerd door de Rotterdamse rechtbank.

De zaak draait om een incident, vorig jaar april, bij de parkeerplaats van een sportvereniging in Rotterdam. De coronamaatregelen waren net van kracht en boa's traden op tegen een groep mensen. Daarbij ontstond een vechtpartij. De boa's werden geschopt, geslagen en bespuugd. Vijf toezichthouders raakten gewond. De verdachte waar het nu om gaat, zou niet alleen geweld hebben gebruikt, maar zou ook boa's hebben bedreigd.

Uit het verhoor van de boa's blijkt dat twee van hen hebben toegegeven dat zij hun proces-verbaal over het voorval hebben aangepast, op advies van de politie. Het gaat om de beschrijving van de verdachte. Twee andere boa's hebben ontkend, maar het OM zegt dat ook zij het proces-verbaal hebben aangepast.

Advocaat vertrouwde het niet

De zaak kwam aan het licht doordat de advocaat van de verdachte, Cem Kekik, de boa's als getuige had opgeroepen. "Toen mijn cliënt werd opgepakt, vertrouwde ik het al niet", zegt hij tegen regiozender Rijnmond. "Ik hoorde dat een proces-verbaal was teruggestuurd en toen dacht ik: dit is niet goed. Dat is ook gebleken en de waarheid is gelukkig naar boven gekomen. Hier heb ik anderhalf jaar voor gevochten."

De vechtpartij van vorig jaar april leidde tot discussie of boa's bewapend moeten worden. Minister Grapperhaus vond van wel. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb vreesde dat situaties daardoor zouden kunnen escaleren. Besloten werd tot een proef van een jaar met wapenstokken in tien Nederlandse gemeenten.