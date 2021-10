Eis van 13 jaar cel tegen verdachten dodelijke drillrap-ruzie Scheveningen

Het Openbaar Ministerie heeft dertien jaar cel geëist tegen twee 21-jarige mannen die betrokken waren bij een gewelddadige confrontatie tussen drillrapgroepen in Scheveningen.

De twee worden verdacht van doodslag op de 19-jarige Cennethson 'Chuchu' Janga uit Rotterdam, meldt Rijnmond.

Het conflict zou te maken hebben met een slepende ruzie tussen de Rotterdamse rapper Blacka en de Amsterdamse rapper Tyrece B. Daarbij kwam het op 10 augustus vorig jaar tot een confrontatie tussen beide groepen, waarbij Janga werd doodgestoken.

Chillen

De twee verdachten zijn vrienden van Tyrece B., die zelf nog steeds voortvluchtig is. Het duo heeft verklaard naar Scheveningen te zijn gegaan om "te chillen". Dat gelooft het OM niet. De uitspraak is over twee weken.

Eerder werd al een 20-jarige Rotterdammer veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn aandeel in de confrontatie. De man was naar Scheveningen gegaan met een vuurwapen in zijn tas. "Hij is op de pier begonnen met het geweld, waarna er chaos ontstond. In het geweld is Janga doodgestoken", zei de officier van justitie in die zaak. "Hij is verantwoordelijk voor het begin van het gevecht en de beangstigende situatie die daarna ontstond."