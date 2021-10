'Machtsspelletjes' kosten baanrenners WK: 'Ik vroeg nog: zijn de regels goed gelezen?'

Jan Willem Schip en Yoeri Havik - ANP

Yoeri Havik had deze dagen nog willen genieten van zijn Europese titel, de eerste in zijn loopbaan. De dertigjarige baanrenner won zaterdag samen met Jan-Willem van Schip de koppelkoers. Even leek het erop alsof ze door hun verrassende zege ook in allerijl een WK-ticket hadden bemachtigd, totdat de internationale wielerbond UCI met slecht nieuws kwam. Ze mogen níet naar de mondiale titelstrijd. Net als de Nederlandse teamsprintsters. En dat is nou net waar Havik de Nederlandse wielerbond KNWU al het hele jaar voor waarschuwt. "Dit is superzuur. Er wordt mij een kans op een wereldtitel ontnomen. En daar krijg je er niet vijf van in je carrière." Slecht nieuws Havik kan er niet over uit. Hij ontving het nieuws dinsdagochtend van de Nederlandse wielerunie. "Eerst wordt er beloofd dat je als Europees kampioen tóch nog naar het WK mag, dat zou de KNWU zwart op wit hebben gekregen van de UCI, maar een dag later is dat opeens niet meer zo..."

Reglementen Er is sinds dit jaar een nieuwe kalender in het baanwielrennen. De wereldbekers hebben plaatsgemaakt voor zogeheten Nations Cup-wedstrijden. In de reglementen van de internationale wielerunie staat dat landen minimaal aan één Nations Cup moet hebben deelgenomen, anders zijn renners van die bond niet welkom op de wereldkampioenschappen. De WK worden dit jaar van 20 tot en met 24 oktober in het Franse Roubaix gehouden.

"Ik vroeg nog aan de KNWU: zijn de regels wel goed gelezen?" Een dag later kwam het antwoord: nee dus. "Je bent als continentaal kampioen alleen zeker van de WK als je minimaal aan één Nations Cup hebt deelgenomen." En dat laatste heeft Nederland dit jaar niet. Havik kende de regel. Hij waarschuwde de bond er ook voor, want hij was gebrand op WK-deelname. "Het is ergerlijk dat de bond nu de UCI de schuld wil geven. Want ik roep al een half jaar tegen de bond: laat me nou naar Cali gaan, dan heb ik in elk geval deelgenomen aan een Nations Cup en dan voorkom je deze situatie." In het Colombiaanse Cali stond er, begin september, nog een wedstrijd op het programma. "Maar de bond vond het vanwege corona onverantwoord. Terwijl er voor topsporters gewoon een uitzonderingsregel bestond. De KNWU probeert zich bij de UCI te beroepen op een negatief reisadvies van de Nederlandse overheid, maar dat houdt geen stand, want er was wel een Nederlands jurylid aanwezig bij de Nations Cup-wedstrijden. De UCI zegt dan: van jullie overheid mag het jurylid wel reizen, waarom topsporters niet?"

De beweegredenen van de KNWU? "Er was een wereldwijde pandemie. We hebben rondom elke wereldbeker gekeken wat de situatie was", legt KNWU-hoofdcoach Jan van Veen uit. "Er lagen soms al tickets klaar, maar we vonden het niet verantwoord. Je had in september nog een Colombiaanse variant van het virus nota bene." "We staan er ook nog steeds achter", vervolgt Van Veen. "We hebben de UCI steeds meegenomen in onze overwegingen. En dan willen ze in een wereldwijde pandemie domweg vasthouden aan die regel? Dat is niet uit te leggen." Aanvankelijk was geen enkele Nederlandse baanrenner welkom op de WK. "We hebben er alles aan gedaan om dat terug te draaien", vervolgt Van Veen. De nieuwe voorzitter van de KNWU, Wouter Bos, waagde nog een poging. Tevergeefs. "We hebben verkend of er een kans van slagen was via een juridisch traject en dit hebben we de UCI ook laten weten." Machtsspelletjes Of de internationale wielerunie op basis daarvan coulanter is geworden is niet na te gaan, maar feit is wel dat daarop de regel toch aangepast werd. "Er was coulance, maar die gold alleen voor de individuele onderdelen. En de teamonderdelen mochten nog steeds niet. Onbegrijpelijk. Alsof er toch nog iets moest overblijven waarmee we gestraft moesten worden. Machtsspelletjes zijn het." De teamsprintsters kunnen zich er eveneens moeilijk bij neerleggen. "Het doet ontzettend veel pijn om hier de dupe van te zijn", schrijft Kyra Lamberink op haar Twitter-account.