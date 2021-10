Lang en Danjuma overtuigen, maar Van Gaal wijkt niet: 'Selectie gemaakt voor 5-3-2'

"Deze spelers zijn nu gewend aan hoe ik ze voorbereid op wedstrijden. Ik moet zeggen dat ze alles doen om het plan te verwezenlijken. Daarover heb ik niets te klagen. En qua kwaliteiten kan het, want heel veel spelers spelen al in dat systeem."

"Ik vind nog steeds dat deze selectie gemaakt is om 5-2-3 te spelen, of 5-3-2", zei Van Gaal na afloop van het met 6-0 gewonnen duel met Gibraltar op de persconferentie.

Met Lang en Danjuma heeft Van Gaal opeens mogelijkheden op de flanken. Bij zijn aantreden beklaagde Van Gaal zich nog over het gebrek aan alternatieven voor Cody Gakpo en Steven Berghuis in een 4-3-3 systeem. Hoewel, beklagen is wellicht te sterk uitgedrukt. Want in de ideale opstelling van Van Gaal zijn al die buitenspelers niet nodig. Of toch?

Natuurlijk, het is maar Gibraltar. Mannetjes passeren tegen een voetbaldwerg is een stuk eenvoudiger dan tegen Frankrijk, Italië of pak 'm beet Noorwegen. Maar toch genoot bondscoach Louis van Gaal van de frisse en gretige optredens van Noa Lang en Arnaut Danjuma.

Als het aan Van Gaal ligt schakelt hij na de volgende interlandperiode, waarin Oranje kwalificatie voor het WK in Qatar kan afdwingen met goede resultaten tegen Montenegro (Podgorica, 13 november) en Noorwegen (De Kuip, 16 november) over naar een systeem met drie echte verdedigers en twee offensieve vleugelverdedigers. Geen buitenspelers dus.

"Daarvan hoef ik ze niet te overtuigen, want ze vertrouwen wel op mij. En ze hebben ook niet nadrukkelijk gezegd dat ze 4-3-3 wilden spelen. Hun voorkeur lag daar wel, maar het is niet zo dat ze gekant zijn tegen 5-3-2."

De lessen van Brazilië

Door binnen een wedstrijd te kunnen schakelen van systeem heeft Oranje namelijk een extra wapen in handen, meent Van Gaal. "We hebben bij het WK in Brazilië ook in dat systeem gespeeld. En als het niet lukte, schakelden we over naar 4-3-3. Dat is veel makkelijker, omdat ze dat gewend zijn te spelen."

"En voor de tegenstander is het moeilijk om de hele tijd tegen een ander systeem te spelen. Dan moet die coach dat in de laatste twintig minuten gaan rechtbreien en dat is niet zo makkelijk. En ook moeten er spelers op het veld staat "