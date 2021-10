Walrus duikt weer op, nu op Terschelling

Normaal zijn walrussen de koude, Noordelijke IJszee niet uit te krijgen. Maar sinds kort is er in ieder geval een uitzondering. De walrus die drie weken geleden voor het eerst opdook in de relatief warme Waddenzee blijkt zich hier helemaal thuis te voelen.

Vanochtend lag het dier op een pier op Terschelling, meldt Omrop Fryslân. De walrus was een week uit beeld. Eerder dook ze twee keer op bij Harlingen.

Op 20 september werd ze voor het eerst gezien op een zandplaat bij Schiermonnikoog. Toen bleek dat het om een vrouwtjesdier ging en dat ze ook al gespot was bij Denemarken en Duitsland. Ze is dus afgezakt van het Poolgebied naar Nederland.

Voldoende reserves

Een deskundige vermoedt dat ze "de verkeerde afslag" heeft genomen. Afstanden zijn geen probleem, walrussen kunnen enorme stukken zwemmen.

Hoewel walrussen normaal in ijskoud water leven, denken deskundigen dat ze ook hier kan overleven. "Het dier ziet er niet ziek uit", zei Sophie Brasseur van Wageningen University eerder. "Blijkbaar doet ze het best wel oké. Van een walrus is bekend dat hij bodemdieren eet. Die zijn er hier ook voldoende, dus ze hoeft niet te verhongeren. Anders heeft ze voldoende reserves."

Toeloop voorkomen

Staatsbosbeheer en het Zeehondencentrum Pieterburen benadrukken dat het dier met rust gelaten moet worden. Dat is ook de reden dat zij niet vertellen waar precies op Terschelling de walrus ligt. Ze willen voorkomen dat net als in Harlingen er opnieuw spotters tot uit België aan toe op het dier afkomen.

Het klinkt tegenstrijdig, maar juist om een nieuwe toeloop te voorkomen roept Omrop Fryslân het publiek op om een naam te verzinnen voor het dier. Sander van Dijk van het Zeehondencentrum: "Het wordt gemakkelijker om met het dier om te gaan als ze een naam heeft. In Ierland werkte dat ook, toen daar onlangs een walrus werd gezien. Toen die een naam kreeg, kwam de boodschap dat hij rust moest hebben beter aan."