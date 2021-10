Elektriciteitsnetwerk Utrecht vol, geen plek voor nieuwe wind- of zonneparken

In de provincie Utrecht kunnen voorlopig geen nieuwe grote projecten met zonnepanelen of windmolens gerealiseerd worden. De grenzen van wat het hoogspanningsnet in de provincie aan kan zijn bereikt. Dat laat landelijk netbeheerder Tennet weten aan toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Tennet wil met technische aanpassingen de problemen zo snel mogelijk oplossen, maar zegt dat dit nog wel een aantal jaren gaat duren. Tot die tijd is het niet mogelijk om dijken vol windmolens of grote daken en weilanden met zonnepanelen aan te sluiten in de provincie.

Eerder al maakte Tennet bekend dat er in grote delen van Friesland geen ruimte meer is om overtollige elektriciteit terug te geven aan het net.

Meer plekken

Tennet en de regionale netbeheerders Liander, Stedin en Enexis hebben moeite om de toenemende vraag naar ruimte op het net bij te houden. Ook voor burgers is het niet altijd mogelijk om de elektriciteit van zonnepanelen op het dak terug te geven.

Verder is het in Amsterdam en andere delen van Noord-Holland op sommige plaatsen niet mogelijk voor bedrijven om een nieuwe aansluiting te krijgen, of uit te breiden naar veel meer elektriciteitsgebruik.

Noodwet

De toename van datacenters, zonnepanelen, elektrische auto's en windmolens maakt dat op tal van plaatsen in Nederland het elektriciteitsnet verzwaard moet worden. Het opwekken van duurzame energie gaat gepaard met grote pieken en dalen, afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid zon en wind. Netbeheerders hebben vooral moeite om de pieken op te vangen.

Complexe regelgeving, financiering en gebrek aan geschikt personeel maakt het voor de netbeheerders lastig om de gestegen vraag bij te benen. Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatakkoord pleitte daarom eerder al voor een noodwet om het elektriciteitsnet sneller te kunnen verzwaren en uit te breiden.