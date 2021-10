Al vijftig jaar tegenstanders: Advocaat en Van Marwijk strijden om WK-ticket

Advocaat en Van Marwijk - Pro Shots

In het Zabeel Stadium in Dubai staan vanavond (18.45 uur) twee van de meest prominente Nederlandse coaches van de afgelopen decennia tegenover elkaar. Dick Advocaat en Bert van Marwijk proberen met Irak en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in een onderling duel de hoop op deelname aan het WK 2022 levend te houden. In de Aziatische kwalificatiereeks voor het toernooi in Qatar staan beide landen er niet goed voor. Na drie van de tien kwalificatiewedstrijden lijkt directe plaatsing al uit zicht. Advocaat speelde sinds zijn aantreden als bondscoach van Irak in augustus gelijk tegen Zuid-Korea en Libanon en leed een ruime nederlaag tegen Iran. Van Marwijk pakte met de Emiraten eveneens twee punten, na remises tegen Libanon en Syrië. Vijf punten De achterstand op de tweede plaats, de laatste plek die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor het WK, is voor zowel Irak als VAE intussen al opgelopen tot vijf punten. Beide landen kunnen de zege vanavond dus goed gebruiken.

De stand in de poule van Irak en de Emiraten - NOS

Daarnaast staat in Dubai natuurlijk de persoonlijke eer op het spel. Het wordt de twintigste ontmoeting tussen Advocaat en Van Marwijk, die elkaar in het profvoetbal al ruim vijftig jaar tegenkomen. Zestien eredivisieduels In april 1971, toen Advocaat nog een felle middenvelder was van ADO uit Den Haag en Van Marwijk een brutale linksbuiten van Go Ahead Eagles, stonden ze voor het eerst tegenover elkaar. Het duel werd gewonnen door de ploeg van Van Marwijk, die in die wedstrijd z'n eerste doelpunt in de eredivisie maakte. Er zouden in de jaren daarna - als spelers van verschillende clubs - nog vijftien ontmoetingen volgen. De resultaten zijn in balans: zes keer won Advocaat, drie keer werd het gelijk en zes keer trok Van Marwijk aan het langste eind.