Clubicoon Beugelsdijk verlaat ADO voor Sparta

Tom Beugelsdijk verhuist van ADO Den Haag naar Sparta Rotterdam. De 30-jarige Hagenaar tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel. Hoeveel Sparta voor Beugelsdijk, die nog een doorlopend contract had, heeft betaald is niet bekend. Waarschijnlijk is de overeenkomst met gesloten beurs gesloten, omdat het salaris van de verdediger flink op de begroting van ADO drukte.

"We waren op zoek naar een versterking voor de achterhoede, omdat dit de enige positie was die we nog niet dubbel bezet hadden", lichtte Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, toe.

Bij Sparta wordt Beugelsdijk herenigd met trainer Henk Fraser, met wie hij een aantal seizoenen samenwerkte bij ADO.

Kind van de club

Beugelsdijk was als kind van de club flink wat jaren aan ADO verbonden. In 2000 sloot hij aan bij de jeugdopleiding van ADO, dat hem tien jaar later voor twee seizoenen uitleende aan FC Dordrecht.