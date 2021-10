Oranje-honkballer Bogaerts weer stap dichter bij bereiken World Series

In de National League strijdt pitcher Kenley Jansen met Los Angeles Dodgers ook om een finaleplek, net als Ozzie Albies met Atlanta Braves. Beiden zijn geboren op Curaçao.

De 29-jarige Bogaerts, die op Aruba geboren is, won de World Series in 2013 en 2018 ook al met Boston Red Sox.

De winnaar van de American League (Boston treft Houston Astros of Chicago White Sox) gaat naar de World Series, de grote finale van het Amerikaanse honkbal waarin de winnaar van de National League de tegenstander is.

Oranje-international Xander Bogaerts heeft in de Amerikaanse Major League Baseball met Boston Red Sox de best-of-5-serie van Tampa Bay Rays (3-1) gewonnen, waardoor hij en zijn team doorgaan naar de finale van de American League.

Tampa Bay speelde een geweldig regulier seizoen met maar liefst honderd zeges. De goede lijn werd voortgezet in de play-offs door de eerste wedstrijd tegen Boston te winnen, maar daarna namen Bogaerts en de Red Sox het over met drie zeges op rij. Vannacht werd het 6-5 in Boston.

Mede door een homerun van Rafael Devers (goed voor drie punten) werd het 5-0 voor de thuisploeg. Tampa Bay maakte er nog 5-5 van, maar in de negende inning liep Danny Santana de 6-5 binnen.

Homerun

In de vorige ronde schakelde Boston Red Sox aartsrivaal New York Yankees uit, mede door een homerun van Bogaerts.