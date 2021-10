'Raad van Europa wil andere politieke cultuur in Nederland'

Vorige week ontving koning Willem-Alexander slachtoffers van de toeslagenaffaire - ANP

Er zijn verregaande hervormingen nodig in wetgeving, uitvoering en rechtspraak om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen. Dit stelt de Raad van Europa in een nog vertrouwelijk rapport over de democratie en de rechtstaat in Nederland, dat is ingezien door RTL Nieuws en Trouw. In het concept-rapport worden naar aanleiding van de toeslagenaffaire harde noten gekraakt over een politieke en ambtelijke cultuur waarin informatie werd achtergehouden en Kamerleden in hun werk gehinderd worden door coalitiedwang. Deze bestuurlijke houding moet veranderen, stelt het rapport: "Het zou als acceptabel en eigenlijk als normaal moeten worden gezien dat Kamerleden van coalitiepartijen het parlement als instituut vertegenwoordigen en dat het deelnemen aan parlementaire controle geen daad van deloyaliteit is." De Raad van Europa is ook kritisch over het functioneren van de Tweede Kamer zelf. Die zou als medewetgever bij het opstellen van de wet over het toeslagenstelsel onvoldoende hebben gelet op de basisprincipes van behoorlijk bestuur, zoals redelijkheid en billijkheid.

Wat is de Raad van Europa? De zogenoemde Venetië-commissie van de Raad van Europa deed het onderzoek naar het functioneren van de rechtsbescherming in ons land op verzoek van de Tweede Kamer. De Venetië-commissie schreef eerder harde rapporten over de staat van de democratie en bescherming van mensenrechten in Polen, Hongarije en Malta. De Raad van Europa staat overigens los van de Europese Unie. Het is een organisatie, waar ongeveer alle Europese landen deel van uitmaken: 47 in totaal. Het is een mensenrechtenorganisatie, die is opgericht na de Tweede Wereldoorlog, met het doel om elkaar bij de les te houden als het gaat om het democratisch functioneren. NOS-correspondent Sander van Hoorn in Brussel spreekt van snoeiharde kritiek van de Raad van Europa, die door de Tweede Kamer zeker naar voren gebracht zal worden. "Dit zijn niet zomaar een paar puntjes van: het had wel wat beter gekund. Nee, dit zijn echt fundamentele vragen over hoe je de burger beschermt tegen de grillen van de overheid."