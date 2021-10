Grote schade bij nachtelijke explosie café Helmond

Een explosie heeft vannacht veel schade aangericht aan een café in het centrum van Helmond. De voor- en zijgevels kwamen op straat terecht. Een deel van het plafond is naar beneden gevallen. Er is niemand gewond geraakt.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend, de politie wil daarover niets zeggen. Omroep Brabant meldt wel dat een gaslek wordt uitgesloten.

Een van de mensen die boven het café woont, zegt in het Eindhovens Dagblad dat gisteravond een poging tot brandstichting werd gedaan. Iemand zou een brandbom naar binnen hebben gegooid. Die brandbom richtte geen schade aan.

Aanslagen op coffeeshop

In hetzelfde pand in Helmond zat ruim tien jaar geleden coffeeshop Carpe Diem. Destijds werden daar twee aanslagen gepleegd. Nog voor de opening reed een terreinwagen naar binnen. Daarna werden twee handgranaten naar binnen gegooid.

De gemeente sloot de coffeeshop vanwege een geweldsdreiging. Een van de bedreigden was toenmalig burgemeester Fons Jacobs. Hij kreeg een tijd lang persoonsbeveiliging

De politie arresteerde destijds de 46-jarige eigenaar op verdenking van witwassen, maar vond geen bewijs.