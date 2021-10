Kabinet wil 'gerichte maatregelen' tegen stijgende energierekening

Het kabinet wil met 'gerichte maatregelen' iets doen tegen de stijgende energierekening. Demissionair minister Blok zei na overleg met de meest betrokken bewindspersonen dat het kabinet het probleem heel serieus neemt en dat mensen "echt heel forse rekeningen" kunnen krijgen. Door de stijgende gasprijzen dreigt de energierekening de komende winter met tientallen euro's per maand omhoog te gaan.

Blok zei dat de opties de komende tijd worden uitgewerkt om zowel huishoudens als bedrijven te helpen en in elk geval "een deel van de prijsstijgingen op te vangen". De maatregelen moeten vooral terechtkomen bij mensen die het echt nodig hebben.

Maar de demissionaire minister benadrukte dat de ingrepen wel uitvoerbaar moeten zijn en dat dat complex is, omdat er geen direct verband is tussen de hoogte van het inkomen en de hoogte van de energierekening. "Je wilt mensen bereiken voor wie het het meest van belang is. Maar je kunt mensen met een laag inkomen hebben die in een goed geïsoleerd huis wonen of mensen met een middeninkomen die toevallig in een slecht geïsoleerd huis wonen".

Crisisteam

De meest betrokken ministeries hebben een soort crisisteam gevormd. Er is al een lange lijst aan mogelijkheden bedacht. Zo wordt onder meer gekeken of burgers en bedrijven via de inkomsten- of energiebelasting kunnen worden gecompenseerd. Ook wordt overwogen de btw tijdelijk te verlagen.

Blok benadrukte dat het om grote bedragen gaat, zowel voor de betrokkenen als voor de schatkist. Het kabinet heeft met Prinsjesdag al extra geld uitgetrokken voor isolatie en mogelijk komt daar een extra 'impuls' bij. Volgens Blok kan dat gebeuren door bedragen te verhogen, maar ook door ervoor te zorgen dat isolaties snel kunnen worden uitgevoerd.

Mogelijk maakt het kabinet vrijdag bekend welke maatregelen het neemt. Maar volgens Blok kan het ook iets later worden.