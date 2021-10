Storing op mobiele netwerk Vodafone opgelost

De storing bij Vodafone van eerder vandaag is opgelost. Klanten van Vodafone stuitten vanochtend en een deel van de middag op problemen met bellen en mobiel internetten: er kwamen duizenden klachten binnen.

"Onze klanten kunnen weer gebruik maken van mobiel bellen en internet", meldt de provider. "Ervaar je nog steeds problemen? Zet dan je telefoon uit en weer aan."

Een woordvoerder zei eerder niet te weten hoeveel mensen last hadden van de storing. Wel was bekend dat het niet om alle Vodafone-gebruikers ging.

Voor een deel van de klanten waren de problemen aan het einde van de ochtend opgelost. Halverwege de middag was de overlast voor iedereen voorbij.

Tijdelijke oplossing: 2G

De precieze oorzaak van de storing was niet duidelijk. Voor de gebruikers die problemen hadden, was er wel een tijdelijke oplossing. Zij konden via hun eigen toestel het netwerk omschakelen naar het 2G-netwerk om te bellen en internetten.