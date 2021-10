Te veel asielzoekers in noodopvang Ter Apel, gemeente eist maatregelen COA

Er verblijven structureel te veel asielzoekers in de noodopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In die noodopvang is ruimte voor 125 mensen, maar uit navraag van RTV Noord bij de gemeente Westerwolde blijkt dat dat aantal regelmatig wordt overschreden.

De gemeente eist dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maatregelen neemt. Ook enkele gemeenteraadsleden zeggen het "lokaal niet meer aan te kunnen" en doen een oproep aan de landelijke politiek.

Volle tenten

Verspreid rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel staan grote witte tenten die als noodopvang dienen. Asielzoekers gaan daarnaartoe als ze nog niet geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Na 18.00 uur is het aanmeldcentrum gesloten en moeten ze in de tenten wachten tot de volgende dag.

Maar die tenten zijn vol. De afgelopen dagen sliepen asielzoekers noodgedwongen op veldbedden of stoelen. Dat leidde eind vorige week tot onrust. De politie moest zowel donderdag als vrijdag ingrijpen om de orde te herstellen. Acht mensen zijn toen aangehouden.

Maatregelen geëist

Volgens een gemeentewoordvoerder mogen er slechts bij uitzondering meer dan 125 asielzoekers in de tenten overnachten "om te voorkomen dat groepen gaan zwerven." Hij noemt de situatie van vorige week "niet conform de afspraak".

"De gemeente heeft het COA hier ook op aangesproken", zegt hij. Ook zijn er maatregelen geëist: "We zien nu toe op een gecontroleerde afbouw om weer binnen de gemaakte afspraken te komen".

Het COA bevestigt aan de regionale omroep dat er met de gemeente wordt gesproken om uit deze situatie te komen. Hoe die afbouw er precies gaat uitzien, is niet bekend.