Lucky loser Maia schakelt op 'vijfde grand slam' topfavoriete Plisková uit

Beatriz Haddad Maia heeft op het toptoernooi van Indian Wells voor een verrassing gezorgd. De Braziliaanse nummer 115 van de wereldranglijst, die als 'lucky loser' meedoet, klopte in de derde ronde Karolína Plísková: 6-3, 7-5.

Plísková, als eerste geplaatst, worstelde in de winderige omstandigheden in Californië met haar service. De nummer 3 van de wereld sloeg liefst twaalf dubbele fouten en leverde acht keer haar servicebeurt in, Haddad Maia slechts vijf keer.