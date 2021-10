Chinese buschauffeur negeert waarschuwing voor hoogwater: dertien doden

In China zijn zeker dertien mensen omgekomen toen de bus waarin ze zaten in een rivier stortte. Het ongeluk gebeurde net buiten de stad Shijiazhuang, 300 kilometer ten zuiden van Peking.

In het gebied is veel regen gevallen en daardoor zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Weggebruikers waren gewaarschuwd om niet over bruggen te rijden, maar de chauffeur van de verongelukte bus negeerde die waarschuwing en reed een brug op die voor een deel onder water stond. Daarop raakte zijn bus van de weg en stortte in de rivier.

Bijna veertig buspassagiers hebben het ongeluk overleefd. Zeven van hen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog een passagier vermist. De chauffeur is gearresteerd.

Landbouwgrond verwoest

De zware regenval en overstromingen hadden in het getroffen gebied al aan vijftien mensen het leven gekost. Ongeveer 120.000 mensen zijn geëvacueerd.

Verwacht wordt dat veel boeren in financiële problemen komen, want er is meer dan 190.000 hectare landbouwgrond verwoest.