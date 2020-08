Hockeyer Huussen maakt reuzestap van vijf niveaus omhoog naar hoofdklasse

Klein Zwitserland - proshots

Hij trok de stoute schoenen aan en zo ontpopte zich een verhaal dat makkelijk mee kan in een filmscript. In de zoektocht naar een stap hogerop maakt de 19-jarige hockeyer David Huussen een reuzestap van het bescheiden Doetinchem naar hoofdklasser Klein Zwitserland, dat maar liefst vijf (!) niveau's hoger speelt. "Het is niet heel gebruikelijk en het kwam ook redelijk uit het niets", reageert Huussen opgetogen bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. "Ik was toe aan een stap hogerop, dacht ik. Toen ben ik gaan zoeken en via via hier terecht gekomen."

De tante van Huussen blijkt een cruciale rol te hebben gespeeld in het verhaal. Woonachtig in Den Haag blijkt zij toevallig een vriendin te hebben die wel eens bij Klein Zwitserland komt. Uiteindelijk is het die vriendin die hem in contact brengt met Marijn Petermeijer, assistent bij het eerste team van de club uit de Hofstad. "In een gesprek gaf ik aan dat ik naast Doetinchem ook bij Nijmegen heb gespeeld. Dat was op het hoogste niveau in de jeugd. Ik denk dat dat wel geholpen heeft om hier een kans te krijgen om mee te trainen."

In de jaren 70 en 80 was KZ de beste hockeyclub van Nederland. Maar deze eeuw zakte de club ver weg qua niveau. Twee jaar geleden promoveerde de club uit Den Haag weer naar de hoofdklasse. Aan de hand van een nieuwe generatie KZ-klassiekers.

Klein Zwitserland 2.0 hoopt op nieuwe kans in hoofdklasse - NOS

En dus reed een nerveuze Huussen twee maanden geleden samen met zijn ouders en vriendin naar Den Haag voor zijn eerste training."Het voelde een beetje als de eerste schooldag", lacht Huussen. "Vanaf de parkeerplaats moest ik ook nog eens alleen verder want vanwege corona mochten mijn ouders en vriendin niet mee en ik kende daar niemand." "Door de zenuwen en de nieuwe omgeving was ik ook niet heel tevreden over de eerste trainingen", is Huussen eerlijk. "Maar al snel ging het beter en viel de druk van mijn schouders." Definitieve selectie Hoofdcoach Omar Schlingemann was onder de indruk en liet Huussen ook in de voorbereiding enkele wedstrijden meedoen, om hem vervolgens op te nemen in de definitieve selectie. Schlingemann ziet in de aanvaller mogelijkheden om uit te groeien tot een basisspeler. "Ik was er echt door overvallen", aldus Huussen. "En ik was natuurlijk ontzettend blij. Van blijdschap ben ik zelfs dingen vergeten te vragen. Bijvoorbeeld hoe het met de kleren gaat. De dag erna heb ik de coach nog maar eens opgebeld om het te vragen, haha." Klein Zwitserland begint op 6 september de competitie met een uitwedstrijd bij Kampong.

Klein Zwitserland keerde twee jaar geleden na een afwezigheid van negen seizoenen terug in de hoofdklasse. De Haagse club boekte in zijn eerste wedstrijd terug op het hoogste niveau gelijk een zege, op SCHC