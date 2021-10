Jong Oranje-aanvoerder Botman waakt over nieuwe lichting: 'Gedrag is anders'

Het interview staat op het punt van beginnen, maar Sven Botman kijkt stoïcijns de andere kant op. Hij richt zich met een strenge blik richting de hoteldeuren, waar een groepje spelers van achter het glas zijn aandacht probeert te trekken. Hoewel hij zijn best doet om er niet aan toe te geven, verandert de strenge blik van Botman in een glimlach. "Zo kinderachtig dit. Het is wel moeilijk hoor, om die kleuters hier in bedwang te houden", zegt hij gekscherend.

Het is toch wel even wennen voor de centrumverdediger, die nieuwe lichting van Jong Oranje. Geen jongens als Teun Koopmeiners, Dani de Wit en Justin Kluivert meer, maar Kenneth Taylor, Jeremie Frimpong en Quinten Timber. Botman is samen met spelers als Myron Boadu, Ludovit Reis en Mitchel Bakker een van de weinige spelers die er in de vorige kwalificatiereeks al bij was. Tussen de nieuwe jonkies is Botman met zijn 21 jaar een 'oudje'. Ander gedrag "De vorige groep was wat volwassener. Toen zaten er wat oudere jongens in, die ook al wat langer in het eerste bij hun club speelden. Nu is de gemiddelde leeftijd 18, 19 jaar. Dat merk je soms wel in gedrag", stelt Botman. Om er snel aan toe te voegen: "Maar daar zitten ook voordelen aan, hoor. Ze stralen veel plezier uit, brengen veel energie, maar dat moet je af en toe afremmen, haha."

EK-kwalificatie Jong Oranje speelt dinsdagavond (20.00 uur) in Nijmegen tegen Jong Wales in de EK-kwalificatie. Het is het derde duel in de cyclus. Eerder werd er met 3-0 gewonnen van Jong Moldavië en met 2-2 gelijkgespeeld in Zwitserland. De wedstrijd is te volgen op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in het Late Journaal, rond 23.30 uur op NPO 1.

En die taak wordt ook zeker van Botman gevraagd. Bondscoach Erwin van de Looi riep hem namelijk uit tot de nieuwe aanvoerder van Jong Oranje. "Een mooie eer en goed voor mijn ontwikkeling", zegt Botman daarover. Met die ontwikkeling gaat het al een tijdje als een speer. Vanaf het moment dat Botman Amsterdam vorig jaar verruilde voor Lille is de boomlange verdediger gewild op de transfermarkt.

De naam van Liverpool viel al eens en afgelopen zomer was er interesse vanuit de Premier League van Wolverhampton Wanderers en vanuit Spanje van Sevilla. "Daar kan ik niet over liegen, nee", lacht Botman. Toch in Lille gebleven Na gesprekken met Lille besloot hij om nog een jaar in Frankrijk te blijven. Maar kwam dat vooral vanuit de club of vanuit de speler? "Vanuit de club, maar ik vond dat uiteindelijk ook geen slecht idee, hoor." "Ik heb een basisplaats en speel in de Champions League (tegen Wolfsburg, RB Salzburg en Sevilla, red.) dus het is zeker niet verkeerd om te blijven. In het voetbal gaan dingen soms snel, maar ik geloof erin dat uiteindelijk alles op zijn plekje valt."

Zijn debuutseizoen vorig jaar werd onvergetelijk. Lille verbaasde de voetbalwereld door over 38 duels in de Ligue 1 het sterrenensemble van Paris Saint-Germain met een punt voor te blijven. Stroeve start Een paar maanden later is Lille pas terug te vinden op plaats acht. "Een stroeve start", aldus Botman. "We hebben een nieuwe trainer, veel nieuwe spelers. Dus we zijn op dit moment wel wat minder dan eind vorig seizoen." En dat terwijl tegenstander PSG er met de komst van Lionel Messi niet bepaald op achteruit is gegaan. "Heel vet om tegen hem te spelen, maar vorig seizoen had PSG ook al heel goede spelers." "Misschien gaan mensen nog meer beseffen dat wat wij vorig jaar hebben gepresteerd toch wel iets heel speciaals was."