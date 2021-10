Lagerhuisleden: vroege Britse corona-aanpak was volksgezondheidsmislukking

De Britse corona-aanpak in het begin van de pandemie is één van de ernstigste volksgezondheidsmislukkingen die het land ooit heeft gekend. De kans om het virus al in een vroeg stadium in te dammen, is gemist, wat leidde tot onnodige sterfgevallen. Dat staat in een vernietigend parlementair rapport over de coronacrisis dat vandaag verschijnt en waar Britse media, waaronder de BBC, over schrijven.

Het 150 pagina's tellende rapport, geschreven door commissies met Lagerhuisleden uit alle partijen, stelt dat de vroege aanpak in het Verenigd Koninkrijk gericht was op groepsimmuniteit. Daardoor is er volgens de parlementariërs bewust gekozen voor een langzamere aanpak, waardoor het land het "aanzienlijk slechter" deed dan andere landen.

In het Verenigd Koninkrijk werden op 31 januari de eerste coronabesmettingen vastgesteld. Op 23 maart kondigde de Britse regering een nationale lockdown af. Het rapport is onder meer zeer kritisch over dat "late" moment.

'Fatalistische houding'

"Deze langzame en geleidelijke aanpak was niet onvermijdelijk en het was ook geen gevolg van bureaucratische vertraging of onenigheid tussen ministers en hun adviseurs. Dit was welbewust beleid, voorgesteld door officiële wetenschappelijke adviseurs en overgenomen door alle landen in het Verenigd Koninkrijk", citeert The Guardian uit het rapport.

De schrijvers van het rapport hekelen dat de aanvankelijke aanpak zo desastreus was terwijl er volgens hen in het land zoveel kennis voorhanden was. Ook vragen ze zich af waarom er geen internationale experts zijn betrokken bij de Britse aanpak en waarom succesvolle maatregelen uit andere landen - bijvoorbeeld strenge lockdowns zoals in Aziatische landen - niet eerder zijn overgenomen.

De parlementariërs verwijten de regering en de wetenschappelijke adviseurs dat ze een "fatalistische" houding hadden, waardoor veel beleid als onhaalbaar werd gezien. Daarbij zouden ministers blindelings wetenschappelijke adviezen hebben opgevolgd. Pas toen duidelijk werd dat het Britse zorgsysteem overweldigd zou worden door het hoge aantal ziekenhuisopnames, zou het idee zijn losgelaten dat het "onmogelijk" was om het virus te onderdrukken.

'Grootste uitdaging in vredestijd'

Het eerste testen en het bron- en contactonderzoek verliep volgens de Lagerhuisleden "langzaam, onzeker en vaak chaotisch" en "uiteindelijk is het doel om hiermee toekomstige lockdowns te voorkomen niet gehaald". In het document wordt de pandemie verder de "grootste uitdaging in vredestijd van de eeuw" genoemd.

De Conservatieve Lagerhuisleden en oud-ministers, Hunt en Clark, die de betrokken commissies leidden, erkennen dat het "onmogelijk was om alles goed te doen". "Het Verenigd Koninkrijk heeft een aantal grote prestaties gecombineerd met een aantal grote fouten en het is belangrijk om van beide te leren."

'Effectieve vaccinatiecampagne

Met name over de Britse vaccinatiecampagne is het rapport positief. Het vaccinatieprogramma wordt een van de effectiefste initiatieven in de geschiedenis genoemd en er wordt benadrukt dat daardoor uiteindelijk in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd miljoenen levens gered zullen zijn.

Voor het rapport zijn zo'n vijftig betrokkenen bij de Britse corona-aanpak gehoord. Onder de mensen die tegenover de parlementaire commissies hebben getuigd, waren onder anderen de voormalige minister van Volksgezondheid Matt Hancock en premier Johnsons gebrouilleerde oud-adviseur Dominic Cummings. Die laatste noemde de Britse corona-aanpak eerder al eens "rampzalig".