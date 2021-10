20-jarige Rotterdammer omgekomen bij schietpartij

Bij een schietpartij in Rotterdam is een 20-jarige man om het leven gekomen. De Rotterdammer is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij enkele uren later aan zijn verwondingen overleed.

De schietpartij aan de Schiltmanstraat in de wijk Bloemhof, in stadsdeel Feijenoord, was rond 22.20 uur. Volgens getuigen werd er vijf of zes keer geschoten, meldt de regionale omroep Rijnmond. Agenten hebben meerdere kogelhulzen aangetroffen in de woonwijk.

Wat er voorafging aan het schietincident is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen.