Lange files richting tankstation met stuntprijs in Eindhoven

Lange files gisteravond bij een tankstation vlak bij het vliegveld in Eindhoven. De files werden veroorzaakt door extreem lage prijzen: 1 liter euro kostte 1,449 euro, 1 liter diesel 1,109 euro.

Op een gegeven moment kwamen mensen zelfs met jerrycans aanrijden, meldt Omroep Brabant. "Lekker volgooien", citeert de regionale omroep een van de klanten. "Dat mag elke dag wel zo", zei een ander. "Geen idee hoelang het duurt, maar ik ben blij dat ik er op tijd bij ben", voegde een derde toe.

Lange tijd was onduidelijk of het om een foutje, storing of stunt ging. Het laatste, bleek vanochtend. De exploitant van het tankstation vierde zijn zestigste verjaardag met 60 cent korting op benzine en diesel.

Een stormloop bij het tankstation op het Flight Forum in Eindhoven: