Noorwegen blijft in spoor van Oranje na zege op Montenegro, Turkije ontsnapt

Noorwegen verslaat Montenegro en blijft in spoor Oranje - NOS

Het Nederlands elftal, dat maandagavond met 6-0 won van Gibraltar, is in de WK-kwalificatie nog niet van Noorwegen af in de strijd om de groepswinst.

De Noren wonnen in groep G de thuiswedstrijd tegen Montenegro met 2-0 in Oslo. Ook Turkije wist te winnen, zij het ternauwernood. Het werd tegen Letland 1-2 dankzij een doelpunt in de blessuretijd.

Zonder de geblesseerde topspits Erling Haaland, die met een dijbeenblessure kampt, kwamen de Noren na 29 minuten op voorsprong via Mohamed Elyounoussi. De aanvaller van Southampton kopte na een voorzet van Stefan Strandberg vallend raak.

Na rust drongen de Montenegrijnen aan en loerde Noorwegen op de counter. De thuisploeg kwam ondanks de druk van de tegenstander nauwelijks in de problemen en trok de winst over de streep.

Elyounoussi schoot diep in blessuretijd nog de 2-0 binnen met een krul in de verre hoek.

Bij Noorwegen speelde Feyenoorder Marcus Pedersen de hele wedstrijd en mocht Fredrik Aursnes (eveneens Feyenoord) na rust invallen.

Turken ontsnappen diep in blessuretijd

Turkije ontsnapte in Riga aan puntenverlies tegen Letland dankzij een strafschop van Burak Yilmaz diep in blessuretijd: 1-2.