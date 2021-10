Danjuma bekoort Van Gaal met 'spectaculaire' invalbeurt: 'Was beetje extravagant'

"Ik probeerde mezelf zoveel mogelijk van een goede kant te laten zien. Het is wel typerend voor mijn speelstijl. Ik ben blij en trots dat ik mij weer aan het land heb mogen laten zien. Ik denk dat de bondscoach tevreden is."

Arnaut Danjuma kijkt met veel voldoening terug op zijn rentree in het Nederlands elftal. De aanvaller, die drie jaar geleden zijn laatste interland speelde, mocht in de zestigste minuut invallen in het WK-kwalificatieduel van Oranje met Gibraltar (6-0). Hij greep met een dubbele dosis enthousiasme zijn kans.

Van Gaal toonde zich zeer content met de overwinning op voetbaldwerg Gibraltar. "Buiten de zes doelpunten hebben we ongelooflijk veel kansen gecreëerd en nauwelijks kansen weggegeven. De Vrij en Van Dijk speelden halverwege de helft van de tegenpartij, ik heb dat zelden gezien."

"Ik heb het team gecomplimenteerd met de uitvoeren van het plan, want het was aangenaam om naar te kijken. We hebben bewezen dat we tegen verdedigende ploegen veel kunnen scoren."

Van Dijk opgelucht

Het was op 12 september 2020 dat Virgil van Dijk voor het laatst een doelpunt had gemaakt. Maandagavond in De Kuip kon hij er weer een bijschrijven. "Ik ben blij dat ik weer mijn eerste goal sinds lange tijd heb gemaakt", zei de captain.

Ik zat erop te wachten. Ik had er denk ik nog wel een kunnen maken. De wedstrijd was eigenlijk hetzelfde verhaal als tegen Letland, alleen vielen de goals nu wat sneller en makkelijker. We hebben gedaan wat we moesten doen."

Bekijk hieronder de reacties van Virgil van Dijk, Memphis Depay, Noah Lang en de samenvatting van Nederland-Gibraltar: