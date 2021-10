Duitsland na Qatar als tweede land zeker van WK in 2022

Duitsland heeft zich gekwalificeerd voor het WK in Qatar. In Skopje nam de ploeg van Hansi Flick in de WK-kwalificatie revanche voor de pijnlijke thuisnederlaag tegen Noord-Macedonië. De viervoudig wereldkampioen won ditmaal wel van de nummer 74 van de wereldranglijst: 0-4.

Eind maart ging Duitsland in Duisburg met 1-2 onderuit tegen Noord-Macedonië. Dat was de eerste nederlaag in een WK-kwalificatiewedstrijd sinds 2001.

Chelsea-spelers op dreef

Maandagavond mochten de Macedoniërs lang hopen op een nieuwe stunt, maar vlak na rust brak Kai Havertz de ban voor Duitsland.

Timo Werner, ploeggenoot van Havertz bij Chelsea, besliste de wedstrijd met twee doelpunten in drie minuten. Jamal Musiala maakte in de slotfase nog de vierde Duitse treffer.

Met nog twee wedstrijden te gaan, is de eerste plaats in de groep een feit voor de Duitsers. De wereldkampioen van 2014 is zodoende na Qatar, dat als gastland automatisch geplaatst is, zeker van deelname. Het WK wordt in 2022 in de winter gehouden, in verband met de hoge zomerse temperaturen in Qatar.

AZ'er Gudmundsson helpt IJsland

In dezelfde groep won IJsland met 4-0 van Liechtenstein, onder meer door twee benutte strafschoppen van AZ-speler Albert Gudmundsson.