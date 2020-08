Portland en Memphis strijden om laatste ticket play-offs NBA

In de Amerikaanse basketbalcompetitie streden nog vier ploegen om dat laatste play-offticket: Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns en San Antonio Spurs. Memphis verraste tegen Milwaukee Bucks: 119-106.

Dankzij 42 punten van Damian Lillard won Portland van Brooklyn Nets: 134-133. "Dat we er goed voor staan, komt omdat we er hard voor werken", vertelde Lillard na afloop. "We hebben er alles aangedaan om tot deze resultaten te komen. Dit is onze beloning."