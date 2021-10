Recordzege blijft uit, maar Oranje doet weer goede zaken op weg naar WK

Al voordat het Nederlands elftal was begonnen aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar werden de geschiedenisboeken erbij gehaald. Zou het Oranje lukken om een historisch grote overwinning te boeken op de nummer 197 van de FIFA-wereldranglijst?

Na negentig vermakelijke minuten in Rotterdam was de conclusie dat het zover niet was gekomen. Nederland won eenvoudig, maar de score bleef enigszins beperkt. Het werd 6-0, door goals van Virgil van Dijk, Memphis Depay, Denzel Dumfries, Arnaut Danjuma en Donyell Malen. En zo kwam Oranje niet in de buurt van de 11-0 zege op San Marino in 2011.

Depay speelt hoofdrol

Hoewel recordcijfers uitbleven, was de zege op de Gibraltarezen opnieuw een goede stap richting het WK van volgend jaar. Oranje blijft als koploper in de poule op koers voor een direct ticket. De voorsprong op Noorwegen bedraagt twee punten en nummer drie Turkije volgt op vier punten.