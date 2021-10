Zwarte man in Ohio uit auto gesleurd, roept meermaals dat hij verlamd is

De politie in de Amerikaanse stad Dayton onderzoekt een incident waarbij een zwarte man aan zijn haren uit een auto werd gesleept door een agent. De man, de bestuurder van de auto, riep herhaaldelijk dat hij verlamd was en niet zelf kon uitstappen.

Op de beelden is te zien dat de man, de 39-jarige Clifford Owensby, wordt gesommeerd uit te stappen, waarop hij zegt dat hij dat niet zelfstandig kan. Er volgt een woordenwisseling tussen een agent en Owensby, die niet wil dat de politieman hem aanraakt. Owensby legt de agent uit dat hij een dwarslaesie heeft. Hij belt uiteindelijk vrienden op en vraagt hen om hulp.

Ook wil hij dat de agenten hun chef erbij halen. "Ik ga u eerst uit de auto trekken en dan bel ik mijn baas", zegt een van hen. Hij vervolgt: "U kunt meewerken en uit de auto komen, of ik sleur u uit de auto. Dat zijn de twee opties."

Een van de agenten trekt Owensby uiteindelijk hardhandig uit de auto, om het voertuig te kunnen doorzoeken op drugs. De man wordt op de grond geduwd en geboeid, terwijl hij om hulp schreeuwt.

'Onmenselijk'

Owensby werd aangehouden nadat hij was weggereden bij een vermoedelijk drugspand. In zijn auto werden geen drugs gevonden, maar wel een grote hoeveelheid contant geld, zegt de politie. Hij is niet in staat van beschuldiging gesteld. In zijn auto is een joystick te zien, die kan worden gebruikt om een auto mee te besturen.

Owensby zelf heeft een klacht ingediend. De aanhouding omschreef hij als "onmenselijk", aldus CNN. Een vakbond voor politieagenten heeft de handelwijze van de agent verdedigd; volgens de bond deed hij niets fout.

George Floyd

Politiegeweld tegen zwarte burgers in de Verenigde Staten krijgt sinds de dood van George Floyd veel aandacht. Floyd overleed vorig jaar mei na een hardhandige arrestatie in Minneapolis. Een agent duwde minutenlang zijn knie op de nek van Floyd.

De afgelopen jaren kwamen meer zwarte jongens en mannen in de VS door buitensporig politiegeweld om het leven, zoals bijvoorbeeld Eric Garner. De New Yorker overleed in 2014 na een verboden wurggreep door een agent