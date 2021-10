CDU haalt bezem door partijtop na verkiezingsnederlaag

De Duitse christen-democratische CDU maakt schoon schip na de verloren verkiezingen van twee weken geleden. De hele partijtop moet opnieuw worden gekozen, heeft het huidige bestuur bepaald. Dat moet eind dit jaar gebeuren op een speciaal partijcongres.

Het besluit betekent vrijwel zeker het einde van partijleider en lijsttrekker Armin Laschet. Hij stond pas sinds januari aan het hoofd van de CDU. Laschet liet eind vorige week al doorschemeren dat hij bereid is om te vertrekken, zeker nu de CDU bij de verkenningen voor een nieuw kabinet voorlopig buitenspel staat.

De CDU en de Beierse zusterpartij CSU (die een eigen bestuur heeft) haalden bij de parlementsverkiezingen de slechtste uitslag in hun bestaan. De partij van scheidend bondskanselier Merkel verloor ruim 8 procentpunten en eindigde voor het eerst sinds 2002 achter de sociaal-democratische SPD. Samen met twee andere winnaars, de Groenen en de liberale FDP, bekijkt de SPD nu of een nieuwe regering kan worden gevormd.

'Niets of niemand gespaard'

Ondanks het verlies zijn bij de CDU nog geen koppen gerold. Dat heeft er ook mee te maken dat de partij in theorie nog steeds in een volgend kabinet kan komen en Laschet bondskanselier kan worden. In de praktijk lijkt die kans inmiddels nihil; veel lokale afdelingen willen nu een volledige vernieuwing.

Begin november wordt een datum geprikt voor het congres om nieuwe bestuurders te kiezen en de verkiezingsnederlaag te evalueren. CDU-bestuurder Paul Ziemiak zei dat daarbij niets of niemand mag worden gespaard. Het is nog niet duidelijk hoe de 400.000 CDU-leden een stem krijgen in het vernieuwingsproces.