Indisch Monument in Den Haag beklad, dag voor Nationale Herdenking

Het Indisch Monument in Den Haag is vannacht beklad. Op het monument, dat de Nederlandse slachtoffers van de Japanse bezetting van toenmalige Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog herdenkt, staan in rode letters de woorden 'kami belum lupa'. Dat betekent 'wij zijn het niet vergeten'. Ook de datum 17/08/45 is erop geklad. Op die dag riep Soekarno de onafhankelijke staat Indonesië uit.

De bekladding komt vlak voor de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 bij het monument. Morgen komen de koning en een beperkt aantal genodigden naar het Indisch Monument, bij de Scheveningse Bosjes bij Madurodam. Vanwege de coronamaatregelen heeft de herdenking dit jaar geen openbaar karakter.

Het Indisch Herinneringscentrum kan zich voorstellen dat mensen aandacht willen voor de wandaden die gepleegd zijn in Nederlands-Indië. "Maar ik vind het ongepast om dit bij een herdenkingsmonument te doen", zegt directeur Yvonne van Genugten in het NOS Radio 1 Journaal. "Want we herdenken daar alle slachtoffers van die oorlog, de Indische Nederlanders, de Indonesiërs, de Chinezen, Molukkers, de hele diverse groep."

De Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 ziet de herdenking niet in gevaar komen. "Ik ben alleen wel bezorgd om de mensen die nu zo geraakt zijn door deze bekladding", zegt John Sijmonsbergen van de organisatie tegen Omroep West.

Schoonmaak in volle gang

"Je houdt geen rekening met dit soort acties", zegt Sijmonsbergen. "Ons statement is dat wij tijdens de nationale herdenking morgen alle slachtoffers herdenken van de oorlog tegen Japan. Zowel in Nederland als in Indonesië. Het bekladden van het Indisch Monument is respectloos naar al deze slachtoffers en bijzonder pijnlijk voor alle nabestaanden en betrokkenen in zowel Nederland als daarbuiten."

"Er stromen nu berichten binnen op Twitter en Facebook van mensen die echt geschokt zijn. Maar we gaan gewoon herdenken morgen. Er wordt nu schoongemaakt, alle voorbereidingen zijn klaar en we zijn aan het opbouwen. Dus dat gaat allemaal lukken."