Twee terreurverdachten Eindhoven oefenden met wapen

Twee van de negen Eindhovense terreurverdachten hebben twee jaar geleden een kortstondige schiettraining gehad. Dat bevestigen meerdere bronnen aan Nieuwsuur. In een vrijdag aan de advocaten verstrekte aanvulling van het dossier blijken foto's te zitten van één van de verdachten, waarop hij poseert met een groot geweer.

De negen mannen uit Eindhoven worden verdacht van het voorbereiden van en trainen voor een terroristisch misdrijf. Een aantal van hen sprak tijdens een filmavondje over het doden of het ontvoeren van politici Mark Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. Ze werden op 23 september aangehouden.

'Toeristisch uitje'

Advocaat Peter Plasman bevestigt dat zijn cliënt met een geweer te zien is op een foto in het dossier. "Het was een toeristisch uitje naar Plovdiv, vlakbij Sofia in Bulgarije. Daar kun je je aanmelden voor een paar uurtjes schieten met een geweer. Dat hebben twee van de verdachten gedaan". Volgens Plasman heeft zijn cliënt tegenover de recherche verklaard dat hij na deze gebeurtenis geen wapen meer in handen heeft gehad.

Van deze verdachte zit nog een foto in het dossier, waarop hij met een wapen staat. Volgens Plasman betreft het hier een bedrijfsuitje van een paar jaar geleden, waar zijn cliënt aan paintballen heeft meegedaan. "Zo'n paintball-geweer is nauwelijks van een echt geweer te onderscheiden", aldus Plasman.

Het Openbaar Ministerie wil geen commentaar geven op de inhoud van het dossier.

Morgen worden de negen verdachten in een besloten zitting voorgeleid aan de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie kan dan verdere gevangenhouding vorderen, van maximaal negentig dagen. Drie rechters zullen daarover oordelen.