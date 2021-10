Kenianen domineren 125ste marathon van Boston, maar toptijden blijven uit

Benson Kipruto heeft de 125ste editie van de marathon van Boston gewonnen. De Keniaan kwam met vrijwel de hele race tegenwind solo over de meet na 2.09.51.

Kipruto, die in mei al de marathon van Praag won, deed voor de tweede keer mee in Boston. In 2019 kwam hij niet verder dan de tiende plek. Nu had hij in de laatste kilometers een overtuigende versnelling waarmee hij snel uit zicht verdween.

Tot die tijd was de hoofdrol voor een relatief onbekende Amerikaan. Vanuit de start demarreerde brutaal CJ Albertson. Op zijn 28ste verjaardag lukte het hem, al lachend en zwaaiend, ruim anderhalf uur vooruit te blijven, totdat hij op Heartbreak Hill werd achterhaald.

De Ethiopiër Jemal Yimer eindigde als derde op 47 seconden achter Kipruto.