Oud-turnsters Köhler en Goedkoop: 'Tegemoetkoming niet in verhouding tot leed'

Natuurlijk was oud-turnster Stasja Köhler blij met de excuses die NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen maandag maakte aan het adres van jonge gymnasten die door de sportkoepel jarenlang veronachtzaamd waren. Toch was er één vraag die de voormalige gymnaste bezighield. "Waarom is er door NOC*NSF destijds niet direct ingegrepen?"

"Het begon allemaal zo klein. En kijk eens waar we nu, zoveel jaar later, staan. Er zijn zoveel turnsters naar voren gekomen. Er is aandacht in de landelijke media en de kwestie staat zelfs op de politieke agenda."

Köhler zei verbaasd te zijn wat er is gebeurd sinds ze, zoals ze het zelf noemt, in 2013 samen met Heitinga "de strijd aanging".

"Je denkt dat je een en ander achter je hebt gelaten. Maar als je dit hoort komen de emoties toch weer boven. Ik moest terugdenken aan het moment in 2013 waarop Simone en ik op het vliegtuig stapten om met onze voormalige trainer Gerrit Beltman te praten over wat hij ons heeft aangedaan."

"De meldingen en de signalen waren er", aldus Köhler. "Wanneer zulke geluiden een sportkoepel bereiken, moet er tot actie worden overgegaan. Daarvoor is NOC*NSF in het leven geroepen."

Van Zanen vertelde dat op de burelen in Papendal al sinds 2010 meldingen lagen over grensoverschrijdend gedrag in het turnen. "We zijn er jarenlang vanuit gegaan dat het individuele misdragingen betrof en hebben daardoor verzuimd na te gaan of er sprake was van structureel misbruik", aldus de preses.

Het belangrijkste voor Köhler is dat er nu erkenning is voor wat turnsters jarenlang is aangedaan. "Dat er excuses zijn gemaakt en wij daarmee erkenning krijgen vervult me met een gevoel van trots. Het is zoals gezegd alleen jammer dat NOC*NSF niet eerder in actie is gekomen."

Voormalig gymnaste Stephanie Tijmes is blij dat de sportkoepel met terugwerkende kracht tot inkeer is gekomen. "De excuses zijn een erkenning. Op deze manier wordt een statement gemaakt dat ze grensoverschrijdend gedrag niet tolereren, in de gehele breedte van de sport.

Dat de slachtoffers van het turnschandaal ook in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van 5.000 euro is een aardige bijkomstigheid, zegt Köhler: "Al staat dat bedrag niet in verhouding tot het leed dat ons is aangedaan. Dat is duidelijk."

Goedkoop denkt daar hetzelfde over. "Het is een symbolisch bedrag voor mij. Geen enkel bedrag zou goedmaken wat ons jarenlang is aangedaan."

Goedkoop is dankbaar voor de stappen die zijn genomen, maar ziet tegelijkertijd dat er nog veel werk aan de winkel is: