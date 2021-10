Man uit Halsteren mogelijk slachtoffer van misdrijf, verdachte na tien maanden vast

De politie heeft vanochtend een 62-jarige vrouw uit Tilburg aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de plotselinge dood van een man uit Halsteren. Het lijkt er steeds meer op dat deze man, de voormalige supermarkteigenaar Chris Grinwis, is vermoord, meldt Omroep Brabant.

Grinwis overleed op 9 december 2020 onverwacht op 65-jarige leeftijd. De politie onderzocht zijn woning en op last van de officier van justitie werd sectie gedaan op de overledene.

Uit de resultaten is nu duidelijk geworden dat Grinwis niet op natuurlijke wijze om het leven gekomen, meldt de politie zonder verder op de doodsoorzaak in te gaan.

Vragen bij dood echtgenote

De vrouw van Grinwis overleed in het voorjaar van 2020. Ook haar dood wordt onderzocht. In september werd haar lichaam opgegraven op het kerkhof in Halsteren. In het dorp werd verteld dat de zieke vrouw was gestorven door toedoen van een verpleegkundige, aldus Omroep Brabant.

Daarna zou de weduwnaar een relatie hebben gekregen met die verpleegkundige. Hij overleed enkele maanden later. Het verhaal gaat dat de verpleegkundige uit was op de erfenis van de man.

De politie wil niets kwijt over de relatie van de verdachte met het slachtoffer. Het is niet duidelijk of 62-jarige verdachte uit Tilburg de verpleegkundige is.

Over de resultaten van het onderzoek naar het lichaam van Grinwis' echtgenote is nog niets bekendgemaakt.