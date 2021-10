Duurdere bloemen en tomaten, maar gasprijzen 'slechts remmende factor op economie'

De glastuinbouw is een van de grootste gasverbruikers van Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de sector verantwoordelijk voor zo'n 9 procent van het totale gasverbruik in Nederland. Economen verwachten niet dat de hoge gasprijzen voor de economie als geheel tot een recessie leiden, maar voor onder meer de glastuinbouw komen de prijsstijgingen hard aan.

Duijvesteijn neemt nu al maatregelen, zodat de kostprijs fatsoenlijk blijft, zegt hij. Maar omdat in de bloementeelt schema's al maanden van tevoren zijn vastgelegd en hij ook contracten heeft gesloten om chrysanten te leveren, zijn de opties beperkt.

Andere industrieën

Ook andere energie-intensieve sectoren zullen door deze prijzen hard geraakt worden, zoals bedrijven in de chemie, staal, kunstmest, cement, papier en glas. Hoe groot de gevolgen zullen zijn, ligt eraan of de gasprijs hoog blijft.

Vorige week schoot de prijs van gas omhoog naar 120 euro per megawattuur, waardoor de prijs zo'n acht keer hoger was dan een jaar eerder. Maandag was de prijs al wel gedaald naar rond de 90 euro per megawattuur, maar dat is nog steeds een verdubbeling in twee maanden.

Marieke Blom, hoofdeconoom van de ING, betwijfelt of de gasprijs hoog zal blijven. "Die kans is niet zo groot. Vraag en aanbod zijn ongeveer in evenwicht. De hoge prijs zou verklaard kunnen worden door hamstergedrag."

Groeicijfers nauwelijks aangepast

De gevolgen voor de economie lijken ook mee te vallen volgens Blom. "Dat aluminiumbedrijf Aldel de productie stopt is een aansprekend voorbeeld, maar het is maar één bedrijf. Je mag toch hopen dat grootverbruikers zich ingedekt hebben tegen de hoge prijzen." Daarbij speelt mee dat Nederland voornamelijk een kenniseconomie is, waarvan de industrie een relatief klein deel uitmaakt.

ING, maar ook ABN Amro, heeft de economische verwachten voor volgend jaar dan ook nauwelijks bijgesteld. Nog steeds zijn de economische vooruitzichten goed volgens de economen en zijn de hoge gasprijzen slechts een remmende factor.

Als de gasprijs hoog blijft dan zal in januari 44 procent van de huishoudens te maken krijgen met een tariefverhoging omdat ze een variabel contract hebben. Dit zal huishoudens in energiearmoede hard raken, maar veel huishoudens hebben vorig jaar tijdens corona ook flink gespaard. Blom: "Daarom vallen de direct economische gevolgen mee. Die huishoudens hoeven dan niet minder te consumeren maar kunnen interen op hun spaargeld."