Staat sluit overeenkomst met Julio Poch over schadevergoeding

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie heeft met Julio Poch en diens advocaat Knoops een overeenkomst gesloten over een schadevergoeding voor de Argentijns-Nederlandse oud-piloot. Over de inhoud van de overeenkomst worden geen mededelingen gedaan, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer,

Vorige maand kondigde de minister in een Kamerdebat aan dat hij Poch een vergoeding wil geven voor de dagen dat hij onterecht in de gevangenis zat. Volgens advocaat Knoops zou dat op een bedrag van bijna 600.000 euro kunnen uitkomen, exclusief andere juridische kosten.

Grapperhaus benadrukt opnieuw dat het gaat om een tegemoetkoming in de schade op humanitaire gronden, zonder erkenning van aansprakelijkheid.

Niet onrechtmatig

Poch zat mede door toedoen van Nederland acht jaar in een Argentijnse cel vanwege vermeende betrokkenheid bij dodenvluchten onder het militaire bewind in de jaren zeventig van de vorige eeuw. In 2017 werd hij vrijgesproken.

Een onderzoekscommissie oordeelde dat Nederland niet onrechtmatig heeft gehandeld in de zaak. Daardoor leek het er lange tijd op dat er geen schadevergoeding zou worden uitgekeerd. Verschillende Kamerleden drongen er bij het kabinet op aan om dat wel te doen.